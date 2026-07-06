Narodno vjerovanje: Šta znači kada bubamara sleti na vas?

Bubamara je jedan od najprepoznatljivijih simbola proljeća, a uz ovu malu i korisnu bubu vijekovima se vežu brojna narodna vjerovanja.

U mnogim kulturama smatra se glasnikom sreće, ljubavi i blagostanja, pa nije neobično što mnogi vjeruju da njen dolazak nosi posebnu poruku.

Osim što pomaže baštovanima i vrtlarima jer se hrani štetnim insektima, bubamara je kroz istoriju stekla i posebno mjesto u narodnim običajima širom svijeta.

Simbol sreće i novog početka

Budući da se najčešće pojavljuje u proljeće, bubamara se smatra simbolom novog početka, ponovnog rađanja i plodnosti.

Od davnina se vjeruje da donosi sreću i blagostanje, pa mnogi smatraju da je njen dolazak na ruku ili od‌jeću dobar znak.

Na Dalekom istoku postoji vjerovanje da bubamare bude posebnu životnu energiju i utiču na čakre, pri čemu njihova boja određuje na koji način d‌jeluju.

Zašto je nazivaju "božjom ovčicom"?

U pojedinim krajevima bubamara je poznata i kao božja ovčica.

Engleski naziv ladybug nastao je od izraza Our Lady's bug, odnosno „buba Gospe“, pri čemu se pod Gospom misli na Bogorodicu.

U Velikoj Britaniji, Italiji i Njemačkoj bubamara se smatra snažnim hrišćanskim simbolom i znakom koji dolazi od Bogorodice Marije.

U pravoslavnoj tradiciji često se povezuje s kultom Arhangela Mihaila.

Šta znači kada bubamara sleti na vas?

Prema brojnim evropskim vjerovanjima, bubamara koja sleti na čovjeka donosi srećne vijesti.

U Francuskoj se vjeruje da pomaže ljudima koji prolaze kroz težak period, donosi utjehu i pretvara negativne misli u pozitivne.

Ako bubamara sleti na ruku mladića, prema narodnom vjerovanju, nagovještava skoru ženidbu.

Postoji i običaj prema kojem d‌jevojka koja želi da sazna kada će se udati stavi bubamaru na vrh kažiprsta i broji sekunde do njenog polijetanja. Vjeruje se da broj sekundi odgovara broju godina koje će proći do udaje.

U Holandiji postoji vjerovanje da bubamara koja sleti na vjenčanicu mlade nagovještava brojno potomstvo.

Crvena boja kao simbol ljubavi

Crvena boja bubamare odavno se povezuje sa životom, ljubavlju i srećom.

Zbog toga se vjeruje da bubamara onome na koga sleti prenosi dobru vijest ili simbolizuje da neko gaji posebna osjećanja prema toj osobi.

Šta znači ako ugledate mrtvu bubamaru?

Narodna vjerovanja nisu uvijek pozitivna.

Prema pojedinim predanjima, mrtva bubamara može biti upozorenje da se u vašem okruženju krije određena opasnost ili da se završava jedan lijep i uspješan životni period.

Ipak, riječ je isključivo o narodnim vjerovanjima koja se prenose generacijama i nemaju naučnu potvrdu, prenosi Krstarica.