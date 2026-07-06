Njemački sektor nekretnina opet u problemu

Raspoloženje među ulagačima u komercijalne nekretnine u Njemačkoj naglo se pogoršalo u drugom tromjesečju, pokazalo je istraživanje kompanije BF.direkt, objavljeno danas.

Indeks koji mjeri raspoloženje među ulagačima u sektoru nekretnina u drugom tromjesečju potonuo je na minus 25,97 bodova, sa minus 9,74 boda u prethodna tri mjeseca, signalizirajući veoma skromnu spremnost banaka i institucija da odobravaju kredite, navode u BF.direktu.

Više od 46 odsto ispitanika izjavilo je da su se uslovi finansiranja pogoršali, pokazalo je istraživanje sprovedeno u periodu od 8. do 16. juna.

Pogoršano raspoloženje pripisuje se ratu sa Iranom, posljedičnom skoku cijena energenata i jačanju inflacije, te strahu od podizanja kamatnih stopa.

Građevinski sektor ionako se nalazio u teškoj poziciji

„Rezultati se mogu objasniti u prvom redu ratom u Iranu i njegovim posljedicama. Šok povezan sa skokom cijena energenata podstiče inflaciju, koja, pak, pojačava strah od rasta kamatnih stopa“, rekao je Štefen Sebastijan, akademik i savjetnik za istraživanje.

Građevinski sektor ionako se nalazio u teškoj poziciji nakon naglog rasta kamatnih stopa 2022. godine, a u takvim uslovima situacija je postala još teža, dodao je Sebastijan.

Cijene komercijalnih nekretnina pale su nakon ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu 2022. godine i u međuvremenu su se oporavile, ali sporo i nestabilno, napominje njemačka novinska agencija DPA.