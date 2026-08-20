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Snimak razljutio mnoge: Uhvatio Aleksandru Prijović i ne pušta, mogla da padne sa bine

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 22:46

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Снимак разљутио многе: Ухватио Александру Пријовић и не пушта, могла да падне са бине

Aleksandra Prijović je nastupala u Hrvatskoj gdje su je u punom klubu dočekali fanovi koji su uglas s njom pjevali nove i stare hitove.

Ipak, snimak koji je završio na mrežama i izazvao najviše pažnje, nastao je kada je Aleksandra riješila da se pozdravi s muškarcem koji je sve vrijeme držao ispružene ruke ka njoj.

Aleksandra je rado prišla i pružila ruku, pokazavši ipak da je daleko od bine i da ne može da se toliko nagne, ali to njega nije sprečilo, pa je povukao pjevačicu koja je morala da čučne kako ne bi pala s bine.

Prija nijednog trenutka nije skidala osmijeh s lica, a nakon što ju je obožavatelj poljubio u glavu, nastavila je s pjesmom.

@llarraa._ #aleksandraprijovic #fyp #koncert #balkantiktok #uzivo ♬ izvorni zvuk - llarraa._

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Tagovi :

Aleksandra Prijović

Pjevačica

Hrvatska

nastup

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