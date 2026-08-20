Ceca Ražnatović: To je super muškarac

Svetlana Ceca Ražnatović objavila je simpatičan video - snimak na svom Instagramu na kojem je odgovarala na pitanja o životu.

Igra je bila po principu "ili ili", a ona je tako otkrila koje kućne poslove manje voli da obavlja kao i kakve osobine treba da ima njen savršeni partner.

Region Teško povrijeđeno dvoje maloljetne djece: Vozač zaspao za volanom

Prvo pitanje je bilo vezano za gurmansku hranu, te je pred Cecom bio izbor da odabere da li više voli ćevape ili sarme.

"Ćevapi", rekla je kao iz topa.

Sljedeće pitanje je bilo škakljivo, te je muzička zvijezda trebalo da odabere između muškarca koji ćuti ili onog koji kuva.

Društvo Filip se sa porodicom vratio iz Njemačke u BiH i kupio ovce: ''Osjećao sam nezadovoljstvo''

"Pa bilo bi super da kuva i da ćuti", kroz smijeh je rekla Ceca koja je bila u bademantilu, a na pitanje da li više voli da joj neko čita poruke ili kopa po tašni odlučno je poručila:

"Ni jedno ni drugo", istakla je.

Kod pitanja "peglanje ili sudovi" bez razmišljanja se odlučila za peglanje.