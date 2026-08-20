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Ceca Ražnatović: To je super muškarac

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 12:44

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Пјевачица Цеца Ражнатовић у бијелој хаљини позира пред камером.
Foto: cecaraznatovic/Instagram/Screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović objavila je simpatičan video - snimak na svom Instagramu na kojem je odgovarala na pitanja o životu.

Igra je bila po principu "ili ili", a ona je tako otkrila koje kućne poslove manje voli da obavlja kao i kakve osobine treba da ima njen savršeni partner.

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Prvo pitanje je bilo vezano za gurmansku hranu, te je pred Cecom bio izbor da odabere da li više voli ćevape ili sarme.

"Ćevapi", rekla je kao iz topa.

Sljedeće pitanje je bilo škakljivo, te je muzička zvijezda trebalo da odabere između muškarca koji ćuti ili onog koji kuva.

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"Pa bilo bi super da kuva i da ćuti", kroz smijeh je rekla Ceca koja je bila u bademantilu, a na pitanje da li više voli da joj neko čita poruke ili kopa po tašni odlučno je poručila:

"Ni jedno ni drugo", istakla je.

Kod pitanja "peglanje ili sudovi" bez razmišljanja se odlučila za peglanje.

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Ceca Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović

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