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Zdravko Čolić je na početku karijere koristio drugo ime

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:03

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Здравко Чолић пјевач музика популарни пјевач Балкан
Foto: Zdravko Čolić/Instagram/printscreen

Zdravko Čolić je definitivno jedna od najvećih zvijezda na Balkanu. Pjevač je karijeru započeo davne 1968. godine u jednom bendu, a već nakon 4 godine, 1972. započeo je solo karijeru i sve ostalo je istorija.

Međutim, Čola je uvijek pametne poteze pravio u karijeri pa je tako zbog ljudi iz Njemačke, imao potpuno drugačije ime. On je pokušavao da se probije na stranom tržištu i to pod umjetničkim imenom Dravco.

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Producenti su mu tada rekli da će tako Nijemcima biti lakše da izgovore i zapamte njegovo ime.

U tom periodu snimio je i nekoliko pjesama na njemačkom jeziku, kao što su "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" i "Alles was ich hab", sve u pokušaju da osvoji tamošnju publiku.

Međutim, iako je probao da "preskoči granice", Čola je ubrzo shvatio da mu nije do selidbe u Njemačku i odustao je od te ideje, piše Stil.

Ipak, to ga nije spriječilo da eksperimentiše i kasnije, pa je snimio i par pjesama na engleskom, uključujući "Light Me" i "I'm Robot Man".. Na kraju, shvatio je da je najljepše pjevati na jeziku koji osjećaš i ostao je kralj Balkana.

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Malo ko zna da jedan od najvećih pjevača na ovim prostorima Zdravko Čolić potiče iz porodice hercegovačkih knezova. U selu Vlahovići, pored Ljubinja, i danas stoji stara porodična kuća, a na njoj vrata koja je njegov pradeda svojevremeno pronašao i vratio nakon što su bila odnesena.

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Zdravko Čolić

Pjevač

estrada

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