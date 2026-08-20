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Priječani na ivici strpljenja zbog nestašice vode

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Autor:

ATV A.I.
20.08.2026 09:12

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Сува славина чесма вода водоснабдијевање
Foto: ATV

Banjaluka se usred ljetnih vrućina suočava sa potpunim kolapsom u vodosnabdijevanju, dok Gradska uprava i "Vodovod" ne uspijevaju da obezbijede osnovne uslove za život stotinama građana.

Kriza sa vodom u banjalučkom naselju Priječani, ali i u brojnim drugim mjesnim zajednicama, traje već nedjeljama. Restrikcije su obilježile čitavo ljeto, a mještani godinama upozoravaju na dotrajalu vodovodnu mrežu i učestala pucanja cijevi koja dodatno parališu ovo naselje.

"Preko vikenda smo imali pucanje na glavnoj vodovodnoj mreži u Hilandarskoj ulici u Priječanima, pa je osim restrikcije voda bila nedostupna tokom cijelog vikenda. Pored redovnih restrikcija koje se uvode zbog bazena na Tunjicama, imamo problem sa zastarjelom vodovodnom mrežom i pucanjem glavnih cijevi duž cijele saobraćajnice", rekao za ATV predsjednik Mjesne zajednice Priječani David Ponorac i dodao:

"Kada se uvedu restrikcije, sama promjena pritiska u starim cijevima stvara nove pukotine i gubici su veliki. Apelujemo na nadležne iz 'Vodovoda' i Gradske uprave da se ovaj problem konačno počne rješavati iz korijena, jer narod više nema strpljenja

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Tagovi :

Banja Luka

nestašica vode

Isključenja vode

Priječani

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