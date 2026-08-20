Iz banjalučke firme ukradeno oružje

Policija u Banjaluci traga za osobom, ili više njih, koja je provalila u jednu firmu iz ovog grada i ukrala oružje.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela Teška krađa i otkrivanju izvršioca", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

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Naime, nadležnoj policijskoj stanici juče je prijavljeno da je u periodu od juna tekuće godine do momenta prijave na neutvrđen način iz objekta firme u Banjaluci ukradeno vatreno oružje.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.