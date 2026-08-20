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Banjalučanin palicom pretukao sugrađanina

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Autor:

Stevan Lulić
20.08.2026 10:09

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Палица
Foto: Pexels / Photo by light wizzi

Banjalučanin I.A. uhapšen je juče ujutru, 19. avgusta, zbog sumnje da je palicom pretukao jednog sugrađanina, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Slučaj je policiji prijavljen sat i po vremena poslije ponoći, dok je I.A. uhapšen oko 7.45 časova ujutru.

"Muškarac iz Banjaluke prijavio je da mu je lice I.A. upotrebom palice zadalo više udaraca usljed čega je zadobio tjelesne povrede", kažu u banjalučkoj policiji.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Tuča

Napad

Nasilje

Banjaluka

Palica

Komentari (1)

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