Tragedija u BiH: Radnik pao kroz plastični krov i poginuo

Jedna osoba smrtno je stradala prilikom izvođenja radova u krugu Aluminija u Mostaru.

Kako saznaje Radio Sarajevo, policija je zaprimila prijavu u srijedu, 19. avgusta, u 14.35 sati, da je u krugu Aluminija smrtno stradala jedna osoba.

"Riječ je o radniku jedne kompanije koji je tokom izvođenja radova na objektu propao kroz plastični krov. Pao na tlo i zadobio povrede od kojih je preminuo", potvrdili su iz Policijske uprave Mostar za portal Radiosarajevo.ba.

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Na mjesto događaja izašao je doktor koji je konstatovao smrt.

"O događaju je obaviješten nadležni tužilac pod čijim je nadzorom obavljen uviđaj", dodali su Policijske uprave Mostar.

Više pojedinosti o okolnostima nesreće, za sada nije poznato.