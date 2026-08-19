Tragedija u BiH: Radnik pao kroz plastični krov i poginuo

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba smrtno je stradala prilikom izvođenja radova u krugu Aluminija u Mostaru.
Kako saznaje Radio Sarajevo, policija je zaprimila prijavu u srijedu, 19. avgusta, u 14.35 sati, da je u krugu Aluminija smrtno stradala jedna osoba.
"Riječ je o radniku jedne kompanije koji je tokom izvođenja radova na objektu propao kroz plastični krov. Pao na tlo i zadobio povrede od kojih je preminuo", potvrdili su iz Policijske uprave Mostar za portal Radiosarajevo.ba.
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Na mjesto događaja izašao je doktor koji je konstatovao smrt.
"O događaju je obaviješten nadležni tužilac pod čijim je nadzorom obavljen uviđaj", dodali su Policijske uprave Mostar.
Više pojedinosti o okolnostima nesreće, za sada nije poznato.
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