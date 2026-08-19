Drama u BiH: Vlasnik tvrdi da mu je naoružani dvojac oteo pokretni fast fud

Na području Cazina, u naselju Pjanići, 12. avgusta dogodio se incident tokom kojeg je, prema tvrdnjama Selima Delića, uz upotrebu sile i vatrenog oružja otuđen njegov pokretni fast fud žute boje.

Delić je za portal "Crna-Hronika" ispričao da se sve dogodilo oko 14:18 sati, nakon što se sastao s osobama zainteresovanim za kupovinu njegovog pokretnog ugostiteljskog objekta.

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Prema njegovim riječima, na sastanak je otišao vjerujući da će dogovoriti prodaju, ne sluteći šta će se dogoditi.

"Sjeli su da ga probaju i nakon nekog vremena jedan mi je rekao: ‘Sad ideš s nama.’ Pitao sam gdje, a on mi je rekao: ‘Vidjećeš.’ Tada sam zategao ručnu i uspio ih obojicu izbaciti kroz jedna vrata u kanal. Htjeli su me oteti", tvrdi Delić za "Crnu-Hroniku".

Delić navodi da je tokom sukoba udaren pištoljem u predjelu glave, ali da se uspio suprotstaviti napadačima. Prema njegovim tvrdnjama, nakon fizičkog sukoba osobe su uspjele pobjeći s njegovim pokretnim fast fudom.

Kako Delić tvrdi radi se o licima S.B. i S.K. U cijeli slučaj uključena je policija MUP-a USK kao i Tužilaštvo USK.

U vozilu ostali novac, telefon i dokumenti

Prema Delićevim tvrdnjama, u ukradenom pokretnom fast fudu ostalo je oko 1.000 evra, mobilni telefon Samsung Galaksi, kao i saobraćajna i vlasnička dokumentacija.

Tvrdi i da nakon događaja dobija prijetnje.

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Delić apeluje na građane koji eventualno uoče karakteristični pokretni fast fud žute boje "Pink Panter" da o tome odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu. Prema njegovim navodima, za otuđenim vozilom je raspisana potraga.

Ljekar evidentirao povrede glave i lijeve ruke

Nakon događaja Delić se javio u Kantonalnu bolnicu "Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, odnosno Centar urgentne medicine.

U nalazu koji je dostavljen redakciji navedeno je da se pacijent javio zbog povreda glave i lijeve ruke koje je, prema vlastitom iskazu ljekarima, zadobio u fizičkom obračunu sa dvije njemu poznate osobe.

U dijelu nalaza "Glavne tegobe" navedeno je:

"Pacijent se javlja na PKA CUM zbog povreda glave i lijeve ruke koje je zadobio u fizičkom obračunu sa njemu dvije poznate osobe. Navodi da je napadnut pištoljem i šakama. Navodi da je dva puta gubio svijest, događaj uredno rekonstruiše. Žali se na glavobolju, duple slike, zujanje u ušima. Navodi blagu svjetloglavicu. Imao nagon za povraćanjem, ali nije povraćao. Zadobio i udarce po lijevoj ruci i nogama. Nakon povrede samostalno pokretan".

U dostupnom dijelu fizikalnog pregleda navedeno je da je Delić bio svjestan, komunikativan i orijentisan, samostalno pokretan, dok je zabilježen GCS 15. Takođe je navedeno da su zjenice bile izokorične i da su promptno reagovale na svjetlost.

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Okolnosti cijelog događaja, kao i krivična odgovornost osoba na koje Delić ukazuje, trebaju biti utvrđene policijskom i tužilačkom istragom.