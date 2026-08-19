Taksirao u Sarajevu bez vozačke dozvole, bio pozitivan na kokain i kanabis

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj MUP-a KS su juče zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo BMW, kojim je upravljao D. G. (1996) iz Sarajeva.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 30-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, da vozilom upravlja bez važeće vozačke dozvole, kao i da vrši usluge taksi prevoza bez odobrenja nadležnog organa.

Izvršenim testiranjem na opojne droge utvrđeno je da je imenovani pozitivan na opojne droge kokain i kanabis.

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U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 15.356,85 KM.

Od njega je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje.

Operativni materijal u vezi obavljanja taksi prevoza biće dostavljen u nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.