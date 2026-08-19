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Državljanka Slovenije zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 09:32

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МУП РС полиција лого возило
Foto: ATV

U protekla 24 časa na području PU Istočno Sarajevo dogodilo se čak osam saobraćajnih nesreća.

U nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Podromanija - Rogatica, teške tjelesne povrede zadobila je državljanka Republike Slovenije.

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"Policijski službenici Policijske stanice Rogatica, 17.08.2026. godine izvršili su uviđaj saobraćajne nezode slijetanjem sa kolovoza putničkog automobila marke „Tojota“, u kojoj je vozač G.V. državljanka Republike Slovenije zadobila teške tjelesne povrede" , saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Povrijeđena je zadržana na liječenju u Univerzitetskoj bolnici Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

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Tagovi :

Rogatica

Saobraćajna nesreća

Podromanija

uviđaj

PU Istočno Sarajevo

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