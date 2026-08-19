Državljanka Slovenije zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
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U protekla 24 časa na području PU Istočno Sarajevo dogodilo se čak osam saobraćajnih nesreća.
U nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Podromanija - Rogatica, teške tjelesne povrede zadobila je državljanka Republike Slovenije.
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Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula
"Policijski službenici Policijske stanice Rogatica, 17.08.2026. godine izvršili su uviđaj saobraćajne nezode slijetanjem sa kolovoza putničkog automobila marke „Tojota“, u kojoj je vozač G.V. državljanka Republike Slovenije zadobila teške tjelesne povrede" , saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
Povrijeđena je zadržana na liječenju u Univerzitetskoj bolnici Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
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