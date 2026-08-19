Stanje generala Mladića veoma teško, porodica danas putuje u posjetu

Darko Mladić je rekao da se generalovo stanje pogoršalo prošle sedmice i da je porodica razgovarala sa ljekarima u petak, a u ponedjeljak dobila pisani izvještaj.

"Obavijestili su nas da ukidaju neki dio terapije, da smatraju da to više nema efekta i da on umire bukvalno, ali niti nam je rečeno koja terapija se ukida i zašto, niti koji konzilijum je donio tu odluku, odnosno koji specijalista je sastavio taj konzilijum. Zabrinjavajuće je što su najavili da on neće još dugo izdržati", kaže Darko Mladić.

Darko navodi da su on i majka planirali posjetu generalu krajem avgusta, ali da zbog novonastale situacije putuju danas i da će u petak ljekar iz Srbije pregledati generala i razgovarati sa ljekarima u Hagu.

"Razgovaraće sa njima o laboratorijskim rezultatima i upoznati se sa detaljima situacije koje nam nisu otkrili", kaže on.

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Darko Mladić podsjeća da je zatraženo prebacivanje generala u Srbiju.

"Tražili smo ne da bude pušten, nego da bude prebačen u Srbiju u smislu izdržavanja kazne, da bi u Srbiji mogao da dobije, ako je ikako moguće, bilo kakvu bolju njegu. I u krajnjem slučaju da u tim posljednjim danima porodica svakodnevno bude uz njega, jer je za nas veliki napor i ne možemo da se organizujemo da cijela porodica bude tamo nedjeljama. Oni su rekli da se vrijeme koje je njemu ostalo mjeri sa par nedjelja, ali u suštini nadamo se da će Tribunal postupiti na isti način kao u slučaju mnogih drugih prije mog oca i dozvoliti da se prebaci u Srbiju, da bi porodica mogla da bude svakodnevno u njegovim posljednjim danima uz njega", naglasio je Darko.

(RTRS)