"Srpska pokreće rekordni investicioni ciklus"

Ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut ove godine u vrijednosti sedam milijardi i 400 miliona KM je najveći investicioni ciklus Republike Srpske do sada, navela je ministarka finansija Zora Vidović.

"Značajan dio investicija ove godine odnosi se na gradove i opštine i sve te investicije su finansirane direktno iz budžeta. Investicije u kapitalna ulaganja i infrastrukturu gradova i opštine oko 215 miliona maraka ukupno", navela je Vidovićeva.

Kaže da je za projekte od državnog značaja uloženo 500 miliona KM, a da se najveći dio odnosi na zdravstvo.

"Za zdravstvo je izdvojeno oko 200 miliona maraka, za školstvo oko 80 miliona KM. Mimo toga imamo još mnogo sitnih projekata", kazala je Vidovićeva.

Svijet Mediji: Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

Dodala je da je ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut iznosi 37 odsto od bruto domaćeg proizvoda koji će biti ostvaren ove godine.

(RTRS)