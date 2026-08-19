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"Srpska pokreće rekordni investicioni ciklus"

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 08:39

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut ove godine u vrijednosti sedam milijardi i 400 miliona KM je najveći investicioni ciklus Republike Srpske do sada, navela je ministarka finansija Zora Vidović.

"Značajan dio investicija ove godine odnosi se na gradove i opštine i sve te investicije su finansirane direktno iz budžeta. Investicije u kapitalna ulaganja i infrastrukturu gradova i opštine oko 215 miliona maraka ukupno", navela je Vidovićeva.

Kaže da je za projekte od državnog značaja uloženo 500 miliona KM, a da se najveći dio odnosi na zdravstvo.

"Za zdravstvo je izdvojeno oko 200 miliona maraka, za školstvo oko 80 miliona KM. Mimo toga imamo još mnogo sitnih projekata", kazala je Vidovićeva.

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Dodala je da je ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut iznosi 37 odsto od bruto domaćeg proizvoda koji će biti ostvaren ove godine.

(RTRS)

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Tagovi :

Republika Srpska

Zora Vidović

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