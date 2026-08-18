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Minić: "Dis Euro standard" zaslužuje podršku Vlade

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 17:48

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Прњавору да компанија "ДИС Еуро стандард", која 95 одсто своје производње извози, заслужује подршку Владе Републике Српске, истичући значај њених инвестиција, запошљавања и аутоматизације производње.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Prnjavoru da kompanija "DIS Euro standard", koja 95 odsto svoje proizvodnje izvozi, zaslužuje podršku Vlade Republike Srpske, ističući značaj njenih investicija, zapošljavanja i automatizacije proizvodnje.

Minić je nakon posjete proizvodnim pogonima ove kompanije rekao da je zadovoljan što je imao priliku da razgovara sa vlasnikom i porodicom koja stoji iza kompanije o načinu i organizaciji proizvodnje, kao i planiranim investicijama.

"Činjenica da je ovo izvoznik, ne samo u pretežnom dijelu, nego da 95 odsto proizvodnje ide u izvoz, i da zaslužuje podršku Vlade. Podrške je bilo, ali sada moramo ozbiljnije pristupiti jer je ovo ozbiljna investicija", naglasio je Minić.

On je naveo da kompanija planira investiciju vrijednu gotovo 30 miliona KM, te da Vlada mora prepoznati ljude koji investiraju, zapošljavaju i direktno doprinose privrednom rastu.

"Ovdje sam vidio mnogo mladih ljudi, a ono što je još bitno jeste veliki stepen automatizacije. To znači da moramo razgovarati i o pripremi kroz školovanje, jer ovdje postoji izuzetna perspektiva, kako u pogledu uslova rada, tako i cijene rada koja je vezana za strane kompanije", istakao je Minić, prenosi Srna.

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On je dodao da je značajno i to što je veliki dio poslovanja kompanije već ugovoren sa poznatim kupcima, odnosno renomiranim evropskim proizvođačima.

"Obezbijeđeni su svi ulazni parametri kada je riječ o sirovini i svemu što je potrebno za tehnološki proces proizvodnje", rekao je Minić.

Vlasnik "DIS Euro standarda" Dragan Dujaković rekao je da se kompanija bavi proizvodnjom čeličnih konstrukcija, uglavnom dijelova za rashladne vitrine i police za supermarkete, te da je najveće tržište Austrija, gdje odlazi oko 95 odsto proizvoda.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

premijer

Dis Euro standard

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