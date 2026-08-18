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Formiran predmet o nezakonitim radnjama u Memorijalnom centru Srebrenica

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 15:19

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Меморијани центар Сребреница
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u Memorijalnom centru Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu.

Kako su pojasnili, u ovom predmetu se, pod nadzorom postupajućeg tužioca, preduzimaju mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog d‌jela utaja poreza i doprinosa.

Бранимир Којић

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Kojić: Memorijalnom centru Potočari mora se stati u kraj

Navode da postoji zahtjev postupajućeg tužioca za prikupljanjem dokumentacije, kao i preduzimanje mjera i radnji od strane određenih ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.

Меморијални центар Поточари

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Čemu sva galama ako Memorijalni centar Potočari radi po zakonu?

Odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, već se sva lica saslušavaju u svojstvu svjedoka.

Nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza tužilac će biti u prilici da donese konačnu tužilašku odluku, rečeno je u tužilaštvu.

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OJT Bijeljina

Memorijalni centar Potočari

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