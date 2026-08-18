Formiran predmet o nezakonitim radnjama u Memorijalnom centru Srebrenica

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u Memorijalnom centru Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu.
Kako su pojasnili, u ovom predmetu se, pod nadzorom postupajućeg tužioca, preduzimaju mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog djela utaja poreza i doprinosa.
Republika Srpska
Kojić: Memorijalnom centru Potočari mora se stati u kraj
Navode da postoji zahtjev postupajućeg tužioca za prikupljanjem dokumentacije, kao i preduzimanje mjera i radnji od strane određenih ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.
Republika Srpska
Čemu sva galama ako Memorijalni centar Potočari radi po zakonu?
Odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, već se sva lica saslušavaju u svojstvu svjedoka.
Nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza tužilac će biti u prilici da donese konačnu tužilašku odluku, rečeno je u tužilaštvu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
19 h5
Republika Srpska
19 h0
Republika Srpska
2 d0
BiH
5 d0
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
6 h7
Republika Srpska
7 h5
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu