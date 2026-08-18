Formiran predmet o nezakonitim radnjama u Memorijalnom centru Srebrenica

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u Memorijalnom centru Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu.

Kako su pojasnili, u ovom predmetu se, pod nadzorom postupajućeg tužioca, preduzimaju mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog d‌jela utaja poreza i doprinosa.

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Navode da postoji zahtjev postupajućeg tužioca za prikupljanjem dokumentacije, kao i preduzimanje mjera i radnji od strane određenih ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.

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Odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, već se sva lica saslušavaju u svojstvu svjedoka.

Nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza tužilac će biti u prilici da donese konačnu tužilašku odluku, rečeno je u tužilaštvu.