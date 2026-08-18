Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

"Meni ovi ljudi uvijek poprave raspoloženje. Sa lovkinjama i lovcima u Prnjavoru uvijek bude onako kako najviše volim, narodski, opušteno i od srca. Dobar razgovor, šala i ljudi sa kojima se čovjek osjeća da je svoj među svojima", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Minić je danas u posjeti Prnjavoru. On će posjetiti poljoprivredno gazdinstvo Dejana Simića u selu Grabik Ilova i obići proizvodne pogone kompanije DIS Euro standard.

Meni ovi ljudi uvijek poprave raspoloženje.

Sa lovkinjama i lovcima u Prnjavoru uvijek bude onako kako najviše volim, narodski, opušteno i od srca.

Dobar razgovor, šala i ljudi sa kojima se čovjek osjeća da je svoj među svojima. pic.twitter.com/lVZKjQl8U8 — Savo Minić (@minic_savo) August 18, 2026

Takođe, premijer će prisustvovati obilježavanju krsne slave grada Prnjavora - Preobraženja Gospodnjeg. Obilježavanju će prisustvovati i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.