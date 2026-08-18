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Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 14:24

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се у Прњавору са ловцима.
Foto: x.com/minic_savo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić družio se u Prnjavoru sa lovcima.

"Meni ovi ljudi uvijek poprave raspoloženje. Sa lovkinjama i lovcima u Prnjavoru uvijek bude onako kako najviše volim, narodski, opušteno i od srca. Dobar razgovor, šala i ljudi sa kojima se čovjek osjeća da je svoj među svojima", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Minić je danas u posjeti Prnjavoru. On će posjetiti poljoprivredno gazdinstvo Dejana Simića u selu Grabik Ilova i obići proizvodne pogone kompanije DIS Euro standard.

Takođe, premijer će prisustvovati obilježavanju krsne slave grada Prnjavora - Preobraženja Gospodnjeg. Obilježavanju će prisustvovati i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

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Tagovi :

Savo Minić

Prnjavor

Lovci

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