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Nakon obećanja Dodika i Vučića počela gradnja puta do kuće višečlane porodice Ilić

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 13:49

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Додик и Вучић у посјети породици Илић
Foto: Screenshot / X

Put do kuće Darka Ilića u selu Vodice u opštini Šipovo uskoro će biti asfaltiran nakon što su to ovoj višečlanoj porodici obećali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom nedavne posjete.

Radovi su počeli juče, a izvođač je preduzeće "Mrkonjić putevi" iz Mrkonjić Grada.

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Ilić je rekao Srni da se njegova višečlana porodica bavi poljoprivredom, stočarstvom, pčelarstvom i da se trude da obezbijede sve što im je neophodno, ali da im je pristupni put do kuće bio najveći problem.

On je napomenuo da ga je prije petnaestak dana posjetio predsjednik Srbije i obećao da će pristupni put do njegove kuće biti urađen i asfaltiran.

"Srećan sam i pomalo nisam ni svjestan da je sve ovo istina, da se put gradi", rekao je Ilić i zahvalio Vučiću.

Kada se put uradi, Ilić kaže da će sve biti lakše, onda će moći proširivati poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo, ali i da gosti dolaze bez problema.

Pexels/ Julissa Pire

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"Živim sa ženom, djecom, snahom i unučetom. Imam petoro djece, sa mnom su dvije kćerke, sin, snaha, unuče, a dvije kćerke su udate. Sad uglavnom djeca rade, ja im pomalo pomažem", kaže Ilić.

Predsjednik Udruženja višečlanih porodica "Naša radost četiri plus" iz Šipova Adrijana Tešić istakla je da su Ilići radna i vrijedna porodica, koja ima petoro djece, i poznata je u ovom kraju.

"Ostali su da rade i žive i doprinose ovom kraju samim tim što su postali baba i djed i dobili prvo unuče", navela je Tešićeva.

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Tagovi :

Porodica Ilić

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Šipovo

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