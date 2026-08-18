Minić: Prioritetni projekti odobreni na osnovu prijedloga lokalnih zajednica

Projekte prioritetne za lokalne zajednice koji se finansiraju iz programa javnih investicija Vlada Republike Srpske je određivala isključivo na osnovu njihovih prijedloga, izjavio je danas premijer Savo Minić.

"Svi projekti koje smo odobrili pokrenuti su na zahtjev lokalnih zajednica, a njihova realizacija se najčešće u potpunosti finansira sredstvima Vlade. Za određene kompleksnije projekte, koji zahtijevaju veća finansijska sredstva, Vlada je većinski dio novca obezbijedila upravo kroz program javnih investicija", pojasnio je Minić.

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Minić je na konferenciji za novinare u Banjaluci istakao da je učešće jedinica lokalne samouprave u ovom procesu jedini ispravan način da se postignu maksimalna efikasnost i uspješna realizacija projekata.

Podsjetio je da je lokalnim vlastima na vrijeme sugerisano da pripreme svu potrebnu tehničku dokumentaciju i riješe imovinsko-pravne odnose kako ne bi bilo zastoja u radu.

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Napomenuo je da redovno razgovara sa načelnicima i gradonačelnicima o lokalnim prioritetima, te je izdvojio nedavni sastanak sa načelnikom opštine Berkovići Bojanom Samardžićem koji je iznio potrebu za realizacijom projekta vrijednog 800.000 KM.

Minić je izrazio zadovoljstvo što se veliki broj odobrenih projekata, koji se finansiraju iz javnih investicija, već aktivno realizuje na terenu.

Sredstva iz plana rasta većinom kreditna i uslovljena

Minić je rekao da je više od 70 odsto sredstava iz Plana rasta kreditno i da EU uslovljava na koje projekte mogu biti utrošena.

Međutim, Republika Srpska, prema riječima Minića, nije željela da bude kočničar i da neko priča da nisu dobili milijardu zato što političari nešto prave lošim.

"Kada vidite tu milijardu, njenu strukturu, obaveze i kako morate realizovati ta sredstva - shvatite da je to sve skupa bilo u najavi jedno šarenilo koje apsolutno nije tako", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.