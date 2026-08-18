Novi ciklus turističkih vaučera u Srpskoj od 7. septembra

Portparol Turističke organizacije Republike Srpske, Sanela Šimun, istakla je za ATV da je u prethodnim sezonama iskorišćeno oko 80.000 vaučera, najviše u banjskim centrima, Trebinju, na Jahorini i u Banjaluci.

"U nekom proteklom periodu imali smo priliku gde su građani Republike Srpske koristili svoje turističke vaučere najviše u banjskim centrima, zatim Trebinje, Jahorina, Banja Luka, a tu su i ostali gradovi u Republici Srpskoj gde su građani izrazili interesovanje da iskoriste svoj turistički vaučer. Pa gledajte ovo, sada nam počinje prva etapa u ovoj godini, od 7. septembra pa sve do kraja novembra građani Republike Srpske imaju pravo da iskoriste svoj turistički vaučer. U narednom periodu Ministarstvo trgovine i turizma će objaviti spisak hotela gde mogu da se iskoriste turistički vaučeri, i ja se nadam da prema upitima kako smo mi dobijali ispred Turističke organizacije Republike Srpske da će vladati veliko interesovanje. A zašto da ne, da se provede deo svog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj, jer Republika Srpska zaista ima šta da ponudi: od naših banjskih centara, planinskih centara, pa evo i 'city break' destinacija. Pa evo u nekom proteklom periodu, odnosno od početka korone, vaučeri su upravo išli sa značajem kao doprinos i značaj turizmu, odnosno u samim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smeštaja i noćenja", rekla je za ATV portparol odnosa s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun.

Ona je naglasila da je ukupno iskorišćeno oko 80.000 turističkih vaučera u celokupnom periodu od početka projekta.

"S obzirom da vaučeri nisu trajali tokom cele godine, to je bilo tipa u mesecu pre sezone i posle sezone. Mislimo da je to sasvim solidno, s obzirom da je najveći deo turističkih vaučera iskorišćen u banjskim centrima. Kao što sam već rekla, Ministarstvo će raspisati konkurs gde se prijavljuju hoteli. Pod određenim uslovima oni prihvataju hotele, taj spisak će izaći, i građanima Republike Srpske je dovoljno da izaberu svoju destinaciju, nazovu hotel, iskažu želju za korišćenjem svog turističkog vaučera. Hotelijer će uneti sve podatke lična karta, jedinstveni matični broj, mesto prebivališta da je u Republici Srpskoj tako da mogu da koriste van svog mesta prebivališta. Na primer, građani Banja Luke ne mogu da koriste svoj turistički vaučer u Banja Luci, već ga koriste u Trebinju, Jahorini, Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Bijeljini i tako dalje, a tako građani iz ostalih gradova ne mogu u svom gradu. Bitno je da se to kaže i da se vaučer ne može uzeti, već nazove se hotel, rezerviše se, cena se smanjuje za 100 maraka ako jedan građanin Republike Srpske koristi svoj turistički vaučer, minimum su dve noći. Vaučeri mogu da se spajaju, suprug i supruga mogu da spoje svoj turistički vaučer, tada je minimum tri noći i tada se umanjuje za 200 konvertibilnih maraka. Isto kao i prethodnih godina", istakla je Šimun.

Šimunova je objasnila da se rezervacija može izvršiti direktno pozivanjem hotela ili putem turističkih agencija, čiji će spisak takođe biti dostupan na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, što omogućava da se jednostavnim pozivom izabere destinacija za odmor.

"Jahorina, Trebinje, Banja Luka, naši banjski centri širom koji zaista ja kažem uvek naši banjski centri osim što su lečilišnog karaktera, uvek nude bogate usluge velnesa i spa, tako da građani Republike Srpske mogu da uživaju u tom segmentu. Vaučeri se koriste u periodu od 7. septembra pa sve do kraja novembra. Mislimo da je to zaista jedan onako lep period kada nema velikih gužvi, tako da građani mogu da uživaju", zaključila je Šimun.