Ovo je posljednji vapaj Vedrane Rudan: Posebnu pažnju posvetila njima

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je poslije duge i teške bolesti.

Tužne vijesti su saopštene na njenoj Fejsbuk stranici.

Krajem jula, ponovo je potresla javnost iskrenom i emotivnom kolumnom u kojoj je progovorila o životu onkoloških pacijenata i ljudima koji se svakodnevno bore za njih.

Kultura Preminula Vedrana Rudan

U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, Rudan je opisala iskustva sa riječke onkologije, ali je ovog puta najveću pažnju posvetila medicinskim sestrama, za koje smatra da su pravi heroji zdravstvenog sistema.

"U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umrijeću, umrijeće i drugi", napisala je Rudan, pa se emotivno dotakla i njege koju joj u ovim teškim danima pruža porodica:

"Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša".

Posebno emotivno govorila je o medicinskim sestrama koje, kako kaže, uprkos iscrpljujućim smjenama i teškim uslovima rada, svakom pacijentu pristupaju sa pažnjom i osmijehom.

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"Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi... Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam", istakla je književnica, dodajući da joj one uvijek skromno odgovaraju da je to "njihov poziv".

Zbog toga se otvoreno zapitala: "Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv ili je to ipak hrvatski državni zločin?".

(Telegraf)