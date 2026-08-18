Preminula Vedrana Rudan

"VEDRANA je otišla na područje bez signala", objavljeno je na službenoj stranici Vedrane Rudan.

"Vedrana je otišla na područje bez signala", navodi se u poruci na Fejsbuk stranici.

Podsjetimo, Vedrana je svojevremeno pisala o svom raku i borbi sa njim.

"Moj je rak je*eno rijedak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u kurac. I nije neki rok", govorila je ona i dodala:

"Samo 5% sretnika može se operisati. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam ‘ušla u kvotu‘. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u ‘kvotu‘. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji".