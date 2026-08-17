Poznata glumica preminula u 36. godini

Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.

- Sa dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je nevjerovatna svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC Njuz.

Svijet Porodica iz BiH prevarila tri sveštenika i vjernicu za 1,2 miliona evra

Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak".

Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak". Više detalja o okolnostima njene smrti nije bilo odmah dostupno.

Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.

To je dovelo do njene oluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim djetetom Kajom 2018. godine, koje dijeli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.

Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 mjeseci - i kasnije je postala dječija glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živjeti" i "Vodeća svjetlost".

Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".

Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.

Fudbal Tužna vijest u srpskom fudbalu: Preminuo Veroljub Matić

- Kada izgubite nekoga koga ste vidjeli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svijet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.

(Telegraf.rs)