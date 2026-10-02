Francuska: Protesti poremetili rad više od 500 škola

Protesti mladih poremetili su danas rad u više od 500 od 3.700 srednjih škola u Francuskoj.

Mladi širom zemlje nastavljaju sa protestima zbog loših uslova u prosvjeti, a najveći francuski sindikati pozvali su svoje članove da se pridruže protestu 6. oktobra.

"Ljuti smo. Nije normalno da u jednoj učionici istovremeno bude 40 učenika", rekao je Bi-Bi-Siju jedan učenik u Parizu.

Tokom protesta su izbijali požari i sukobi između mladih ljudi i policije, a dešavali su se i okršaji među demonstrantima.

"Pretrpane učionice, nehigijenski objekti i nedostatak nastavnika su trenutno stanje obrazovanja u Francuskoj", izjavila je direktor Omladinskog centra u Renu Leticija Degez.

U ponedjeljak će biti pokrenute konsultacije na inicijativu Vlade Francuske, a učenicima će biti postavljena pitanja sa kojim poteškoćama se suočavaju i koja su njihova očekivanja.

Vlada prebacuje krivicu na francusku radikalnu ljevičarsku stranku Nepokorna Francuska, koju optužuju da je instrumentizovala učenike.

Lider Nepokorne Francuske Žan Lik Melanšon negirao je ove optužbe, dodajući da su protesti "samoorganizovani", prenosi Srna.