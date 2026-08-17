Otvoren šesti Sajam knjiga u Istočnom Novom Sarajevu

Večeras je na Trgu "Republike Srbije" u Istočnom Novom Sarajevu otvoren šesti po redu Sajam knjiga.

Sajam se organizuje u okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", a organizatori su Matična biblioteka Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo.

Pred publikom će se od 17. do 20. avgusta predstaviti brojni izdavači, knjižari i biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću iz Republike Srpske, naveli su iz Matične biblioteke Istočno Sarajevo.

Sajam knjiga Istočno Sarajevo

Sajam je svečano otvorio Darko Tuševljaković, laureat NIN-ove nagrade, a u nastavku programa posjetioce očekuje promocija njegove knjige "Karota", kao i razgovor o književnom djelu književnice Milicom Vučković.

Iz Matične biblioteke su naveli da u okviru održavanja sajma posjetioce svake večeri očekuju promocije knjiga, kao i razgovori sa autorima i književni susreti.

Sajam knjiga Istočno Sarajevo

Ove godine na sajmu je za djecu i odrasle organizovana i radionica stripa, koju održavaju članovi Udruženja "Deveta dimenzija".

Ranije su iz Matične biblioteke Istočno Sarajevo naveli da će se na sajmu predstaviti 15 izlagača, a neki od njih su Službeni glasnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, "Imprimatur", "Ukronija", Udruženje za očuvanje baštine "Dijak", Udruženje stripova "Deveta dimenzija", "SPKD Prosvjeta", Matična biblioteka "Istočno Sarajevo", Narodna biblioteka "Pale", "Milkić izdavaštvo", knjižare "Hit knjiga", "Zlatno pero", "Pčelica" i knjižara "Kultura".