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Otvoren šesti Sajam knjiga u Istočnom Novom Sarajevu

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Autor:

Nataša Damjanović
17.08.2026 19:49

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Шести Сајам књига Источно Сарајеви
Foto: ATV

Večeras je na Trgu "Republike Srbije" u Istočnom Novom Sarajevu otvoren šesti po redu Sajam knjiga.

Sajam se organizuje u okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", a organizatori su Matična biblioteka Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo.

Pred publikom će se od 17. do 20. avgusta predstaviti brojni izdavači, knjižari i biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću iz Republike Srpske, naveli su iz Matične biblioteke Istočno Sarajevo.

Сајам књига Источно Сарајево
Sajam knjiga Istočno Sarajevo

Sajam je svečano otvorio Darko Tuševljaković, laureat NIN-ove nagrade, a u nastavku programa posjetioce očekuje promocija njegove knjige "Karota", kao i razgovor o književnom djelu književnice Milicom Vučković.

Iz Matične biblioteke su naveli da u okviru održavanja sajma posjetioce svake večeri očekuju promocije knjiga, kao i razgovori sa autorima i književni susreti.

Сајам књига Источно Сарајево
Sajam knjiga Istočno Sarajevo

Ove godine na sajmu je za djecu i odrasle organizovana i radionica stripa, koju održavaju članovi Udruženja "Deveta dimenzija".

Ranije su iz Matične biblioteke Istočno Sarajevo naveli da će se na sajmu predstaviti 15 izlagača, a neki od njih su Službeni glasnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, "Imprimatur", "Ukronija", Udruženje za očuvanje baštine "Dijak", Udruženje stripova "Deveta dimenzija", "SPKD Prosvjeta", Matična biblioteka "Istočno Sarajevo", Narodna biblioteka "Pale", "Milkić izdavaštvo", knjižare "Hit knjiga", "Zlatno pero", "Pčelica" i knjižara "Kultura".

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