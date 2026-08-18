Pod kontrolom sva žarišta požara u Crnoj Gori

Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno je iz crnogorskog MUP-a.

Prema policijskim navodima, noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima, prenio je portal Vijesti.

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Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo nadomak Virpazara, zbog čega je skoro dva sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice.

U gašenju požara pomagali su i vatrogasci iz Berana, koji su iz ugroženog područja evakuisali ženu i dijete.

(Srna)