Svakog dana uzimala novac iz crkvene kutije: Žena (64) uhvaćena na djelu

Autor:ATV redakcija
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Dubrovačka policija podnijela je u ponjedeljak krivičnu prijavu protiv žene (64) koju sumnjiči da je od jula pa sve do praznika Velike Gospe svakodnevno krala novac iz kutije za priloge u jednoj crkvi u Dubrovniku.
Nezvanično se saznaje da je riječ o crkvi Svetog Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad.
Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je osumnjičena 64-godišnja hrvatska državljanka 15. avgusta, na praznik Velike Gospe, u poslijepodnevnim satima iz kutije za priloge izvlačila papirne novčanice i ukrala ukupno 90 evra.
"Utvrđeno je i da je osumnjičena na opisani način novac namijenjen za priloge svakodnevno krala od jula ove godine. Zahvaljujemo građaninu koji je policiji pomogao u rasvetljavanju ovog krivičnog djela", saopštila je policija.
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