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Svakog dana uzimala novac iz crkvene kutije: Žena (64) uhvaćena na djelu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 16:29

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црква молитва литургија вјера пост
Foto: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Dubrovačka policija podnijela je u ponjedeljak krivičnu prijavu protiv žene (64) koju sumnjiči da je od jula pa sve do praznika Velike Gospe svakodnevno krala novac iz kutije za priloge u jednoj crkvi u Dubrovniku.

Nezvanično se saznaje da je riječ o crkvi Svetog Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je osumnjičena 64-godišnja hrvatska državljanka 15. avgusta, na praznik Velike Gospe, u poslijepodnevnim satima iz kutije za priloge izvlačila papirne novčanice i ukrala ukupno 90 evra.

"Utvrđeno je i da je osumnjičena na opisani način novac namijenjen za priloge svakodnevno krala od jula ove godine. Zahvaljujemo građaninu koji je policiji pomogao u rasvetljavanju ovog krivičnog djela", saopštila je policija.

(jutarnji list)

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Dubrovnik

Crkva

Krađa

Policija

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