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Danas je Prenos moštiju Svetog Stefana: Ova pojava otkriva kakva nas godina čeka

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 08:33

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Српска православна црква
Foto: ATV/Branko Jović

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, u narodu poznatog i kao Sveti Stefan Vjetroviti.

Sveti Stefan je bio prvi od sedmorice đakona koje su apostoli rukopoložili za službu u Jerusalimu i prvi hrišćanin koji je stradao za vjeru. Zbog svojih propovijedi i čuda izveden je pred Sinedrion, a potom kamenovan do smrti izvan grada. Svojim posljednjim riječima pokazao je neizmjernu ljubav i praštanje, moleći se za svoje mučitelje: "Gospode, ne uračunaj im grijeh ovaj".

Nakon kamenovanja, njegovo tijelo je tajno sahranio jevrejski učitelj Gamalil na svom imanju. Mošti su vijekovima počivale u tajnosti, sve do 415. godine kada su svečano prenesene na Sion u Jerusalim, a kasnije i u Carigrad.

Sveti Stefan se u narodu naziva Vetrovitim jer se vjeruje da na ovaj dan duvaju vjetrovi koji najavljuju skoru jesen.

Prema narodnom vjerovanju, danas valja izaći na otvoreno. Predanje kaže da, ukoliko vetar duva mirno, predstoji stabilna i rodna godina. Danas posebno treba čuvati mir u domu i izbjegavati bilo kakve svađe.

Takođe, izbjegavaju se teški fizički radovi u polju i na visini, iz poštovanja prema svetitelju i radi zaštite od oluja. Običaj nalaže i da se danas ne primaju gosti izvan uže porodice (osim ako neko slavi krsnu slavu), kako bi se sačuvala blagodet i mir u kući.

Praznik pada u vrijeme Gospojinskog posta, pa vjernici koji poste danas pripremaju posnu hranu, prenosi Telegraf.rs.

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