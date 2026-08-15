Požar kod Herceg Novog se širi: Angažovani helikopteri i avioni

U borbi sa požarom koji već tri dana dan bukti na području Herceg Novog, vatrogasci su uspjeli da odbrane više kuća u Baošićima, gdje je evakuisana jedna porodica, saopštila je Služba zaštite i spasavanja Herceg Novog.

Požar, koji je izbio između Baošića i Bijele, zbog jakog vjetra proširio se prema Zelenici i Kamenarima, prenio je jutros RTCG.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da je prioritet odbrana kuća i zaštita stanovništva, ali da jak vjetar otežava gašenje i da nije moguće procijeniti kada će požar biti lokalizovan.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe, uz pomoć snaga iz drugih gradova, dok su u gašenje uključeni helikopteri Vojske Crne Gore i vazduhoplovi MUP-a.

Prema podacima Direktorata za vanredne situacije, svih pet raspoloživih vazduhoplova angažovano je na gašenju požara, dok su dva helikoptera Vojske Crne Gore angažovana na području Ulcinja, a avion Antonov i jedan ertraktor na području Herceg Novog.

Crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović obišli su teren.

Krapović je rekao da je požarna linija veoma velika i da će vojska zemlje nastaviti da pruža pomoć na zahtev MUP-a i lokalnih službi.

Vuksanović je naveo da su ljudski životi i objekti trenutno pod kontrolom, ali je upozorio da zbog nepredvidivih vremenskih uslova i jakog vjetra treba biti oprezan.

Tokom noći policija je evakuisala stanovništvo iz ugroženih područja.

Jedan vatrogasac-volonter zadobio je lakšu povredu, dok su ostale ekipe, prema navodima Službe zaštite i spašavanja, iscrpljene nakon višednevnog angažovanja.

Dim i pepeo prisutni su na gotovo cijelom području opštine, zbog čega se građanima savjetuje da borave u zatvorenim prostorijama, prenosi Tanjug.