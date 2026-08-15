Autobus sa srpskim turistima sletio sa puta

Autor:ATV redakcija
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Autobus sa srpskim turistima sletio je sa puta u Bugarskoj oko tri sata ujutru. U vozilu je bilo mnogo mladih koji su spavali, a detalji o povređenima se čekaju.
Autobus turističke agencije, kojim su se srpski državljani vraćali iz Kušadasija, sletio je sa puta u Bugarskoj u ranim jutarnjim satima. Nezgoda se dogodila oko tri časa, na oko 150 kilometara od Sofije.
U vozilu se nalazio veći broj putnika iz Srbije, uglavnom mladih koji su se vraćali sa ljetovanja. Većina njih je u trenutku incidenta spavala. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenima, a očekuju se dodatni detalji o okolnostima ove nesreće, prenosi Bi-bi-si.
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