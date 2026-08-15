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Dodik: SNSD uveo borački dodatak i otvorio put jačanju finansijskih prava boraca Srpske

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 10:41

Komentari:

9
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je SNSD svojom politikom uveo borački dodatak i sistemski otvorio put jačanju finansijskih prava boraca Republike Srpske, te poručio da Srpska ne smije zaboraviti one koji su je stvorili.

"Danas, kada se realizuje novo povećanje primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, jasno je da ta politika nije bila ni jednokratna ni formalna, već trajna obaveza da se položaj onih koji su stvarali Republiku Srpsku stalno unapređuje", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je podsjetio da su rebalansom budžeta za mjesečni borački dodatak obezbijeđena 322 miliona KM, a za vojne invalidnine gotovo 225 miliona KM.

"Ipak, moramo biti pošteni i reći - nijedan iznos ne može biti dovoljno velik za žrtvu koju su borci podnijeli i za ono što su ugradili u temelje Republike Srpske. Njihova borba, njihova odricanja i njihova spremnost da daju najviše za slobodu našeg naroda ne mogu se izmjeriti novcem", naveo je Dodik.

On je naglasio da je ovo povećanje rezultat i zahtjeva boračkih organizacija koji je uvažen, što pokazuje da Republika Srpska zna da sluša one koji su je stvarali.

"Srpska ne smije zaboraviti one koji su je stvorili, a SNSD će nastaviti da vodi politiku poštovanja, odgovornosti i konkretne podrške prema borcima i njihovim porodicama", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Borački dodatak

Borci Republike Srpske

Komentari (9)

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