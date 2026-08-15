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Maskirani napadači oteli novac i pobjegli na skuteru

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 11:38

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Наоружани лопов
Foto: Pixabay/d-keller

U trgovačkom centru u Novom Zagrebu dogodila se oružana pljačka tokom koje su dvojica maskiranih razbojnika napala zaštitare i ukrala kofer sa novcem, nakon čega je došlo i do pucnjave.

Dvojica nepoznatih počinilaca stigla su na skuteru ispred tržnog centra te su, uz prijetnju vatrenim oružjem, od zaštitara oduzeli kofer za prevoz novca. Kako navodi Dnevnik.hr, jedan od zaštitara potom je iz službenog pištolja prema razbojnicima ispalio nekoliko metaka, ali su oni ipak uspjeli da pobjegnu.

Iz zagrebačke policije potvrđeno je da u ovom vatrenom obračunu niko nije povrijeđen, dok se materijalna šteta procjenjuje na nekoliko hiljada evra. Na mjestu događaja izvršen je uviđaj, a policija intenzivno traga za razbojnicima.

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Hrvatska

Lopov

Pljačka

Crna hronika

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