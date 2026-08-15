Zašto često ne možemo da se odvojimo od telefona i besciljno skrolujemo?

Koliko puta vam se dogodilo da uzmete telefon samo da provjerite tačno vrijeme ili jednu poruku, a da pola sata kasnije uhvatite sebe kako besciljno skrolujete kroz društvene mreže ili čitate vijesti koje vas uopšte ne zanimaju?

Ako se prepoznajete u ovome, niste usamljeni, ali prije nego što optužite sebe za nedostatak karaktera i slabu volju, najnovija naučna istraživanja donose iznenađujuće objašnjenje.

Društvo Meteorolozi upalili alarme: Spremite se za grad, olujni vjetar i pad temperature

Nije stvar u nedostatku samokontrole. Naučnici iz oblasti neurobiologije i psihologije otkrili su tačan mehanizam koji naš mozak drži „zakačenim” za ekrane.

Glavni krivac za našu digitalnu zavisnost jeste neurotransmiter dopamin, hemikalija u mozgu zadužena za osjećaj zadovoljstva, ali prije svega za iščekivanje nagrade. Naučnici objašnjavaju da internet platforme i aplikacije koriste psihološki efekat poznat kao povremeno, nepredvidivo potkrepljenje. To je isti mehanizam na kom funkcionišu slot-mašine u kockarnicama:

Povlačenje ručice (ili skrolovanje): Svaki put kada osvježite aplikaciju, vi povlačite nevidljivu polugu.

Nepredvidiv ishod: Nekada ne zateknete ništa zanimljivo, ali ponekad dobijete lajk, novu poruku ili šokantnu vijest.

Zdravlje Djevojčicu ujela mačka, četiri mjeseca kasnije joj pozlilo: Bore joj se za život

Hemijska reakcija: Upravo ta neizvjesnost – „da li me iza sljedećeg skrola čeka nešto novo?” – izaziva nagli skok dopamina koji mozak tjera da traži još.

„Mi ne idemo na internet zato što nam je zabavno, već zato što naš mozak stalno traži potencijalnu nagradu. Osjećaj iščekivanja je daleko moćniji od samog sadržaja koji na kraju pročitamo”, navodi se u najnovijim neurološkim studijama.

Stručnjaci naglašavaju da rješenje nije u potpunoj izolaciji ili odricanju od tehnologije, već u prepoznavanju ovih psiholoških zamki i uvođenju takozvane „digitalne higijene”. Prebacite ekran na crno-bijeli režim. Ostavite notifikacije samo za pozive i poruke od važnih ljudi, kako vas telefon ne bi stalno pozivao na reakciju i umjesto da u redu u prodavnici ili na autobuskoj stanici odmah izvadite telefon, dozvolite svom mozgu nekoliko minuta odmora i pustite misli da lutaju, prenosi Glas Srpske.

Društvo Danas je Prenos moštiju Svetog Stefana: Ova pojava otkriva kakva nas godina čeka

Sljedeći put kada uhvatite sebe kako nesvjesno skrolujete po ekranu, sjetite se, to nije vaša lična slabost, već reakcija vašeg mozga na vrhunski dizajnirane psihološke udice. Prvi korak ka oslobađanju jeste upravo svijest o tome kako te udice funkcionišu.