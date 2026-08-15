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U sudaru dva automobila poginuo muškarac iz Rogatice

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 12:46

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu u Rogatici stradao je muškarac iz ove opštine.

"Nezgoda se dogodila oko 19.55 časova na magistralnom putu M1-114 u Rogatici kojoj su učestvovala dva putnička automobil marke „Reno“, kojim je upravljao vozač A.A. državljanin Makedonije i „Jugo“ kojim je upravljao M.P. uz Rogatice i koji je smrtno stradao - saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Uviđaj su obavili policijski službenici PS Rogatica u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a dokumentovanje predmeta je u toku.

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Tagovi :

Rogatica

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

PU Istočno Sarajevo

uviđaj

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