Dodik i Amidžić u Bosanskom Petrovcu: Gradimo povjerenje sa našim ljudima

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić razgovarali su u Bosanskom Petrovcu sa članovima Opštinskog odbora ove stranke o svim važnim pitanjima za lokalnu zajednicu.

Iz SNSD-a su istakli da su neposredni susreti i neformalna druženja sa članstvom najbolji način da se čuju njihove potrebe, prijedlozi i pogledi na ključne teme.

Dodik i Amidžić u Petrovcu

"Upravo u neformalnoj atmosferi, uz razgovor i druženje, najbolje se razmjenjuju ideje i gradi povjerenje. Ovakvi susreti su prilika da budemo bliže našim ljudima i da zajedno razgovaramo o svemu što je važno za ovu lokalnu zajednicu", objavljeno je na zvaničnoj stranici SNSD-a.