Dodik i Amidžić u Bosanskom Petrovcu: Gradimo povjerenje sa našim ljudima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić razgovarali su u Bosanskom Petrovcu sa članovima Opštinskog odbora ove stranke o svim važnim pitanjima za lokalnu zajednicu.
Iz SNSD-a su istakli da su neposredni susreti i neformalna druženja sa članstvom najbolji način da se čuju njihove potrebe, prijedlozi i pogledi na ključne teme.
"Upravo u neformalnoj atmosferi, uz razgovor i druženje, najbolje se razmjenjuju ideje i gradi povjerenje. Ovakvi susreti su prilika da budemo bliže našim ljudima i da zajedno razgovaramo o svemu što je važno za ovu lokalnu zajednicu", objavljeno je na zvaničnoj stranici SNSD-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 h0
Svijet
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
14
35
14
26
14
23
14
05
13
55
Trenutno na programu