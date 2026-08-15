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Dodik i Amidžić u Bosanskom Petrovcu: Gradimo povjerenje sa našim ljudima

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 11:53

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Игор Додик и Срђан Амиџић, Петровац
Foto: Ustupljena fotografija

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić razgovarali su u Bosanskom Petrovcu sa članovima Opštinskog odbora ove stranke o svim važnim pitanjima za lokalnu zajednicu.

Iz SNSD-a su istakli da su neposredni susreti i neformalna druženja sa članstvom najbolji način da se čuju njihove potrebe, prijedlozi i pogledi na ključne teme.

Dodik i Amidžić u Petrovcu

"Upravo u neformalnoj atmosferi, uz razgovor i druženje, najbolje se razmjenjuju ideje i gradi povjerenje. Ovakvi susreti su prilika da budemo bliže našim ljudima i da zajedno razgovaramo o svemu što je važno za ovu lokalnu zajednicu", objavljeno je na zvaničnoj stranici SNSD-a.

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Tagovi :

Igor Dodik

Srđan Amidžić

Bosanski Petrovac

SNSD

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