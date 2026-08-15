Đani mijenja svoj izgled: Na estetsku operaciju će potrošiti 10.000 evra

Poznati folk pjevač Radiša Trajković Đani našao se u centru pažnje javnosti nakon što je odlučio da napravi veliku promjenu u svom izgledu.

Nakon što je ostao bez prednjeg zuba, popularni pjevač je odlučio da ne radi samo brzu popravku, već da u potpunosti rekonstruiše svoj osmijeh i započne ozbiljan stomatološki tretman koji podrazumijeva ugradnju novih zuba.

Nauka i tehnologija Zašto često ne možemo da se odvojimo od telefona i besciljno skrolujemo?

Izvor blizak pjevaču otkriva da Radiša Trajković Đani više nije želio da čeka sa rješavanjem ovog problema.

- Đani je shvatio da nema više odlaganja. Kada je ostao bez keca, bilo mu je neprijatno jer je stalno pred publikom, kamerama i fotografima. Zato je odlučio da uradi sve odjednom i da dobije osmijeh kakav je oduvijek želio - tvrdi izvor blizak pevaču.

Kako se navodi u pjevačevim krugovima, muzičar je za ovaj zahvat izdvojio čak 10.000 evra. U pitanju su vrhunski implantati i porcelanske navlake koje će mu omogućiti potpuno nov izgled i osigurati mu savršen kez.

Đani, koji je inače poznat po tome što o svom privatnom životu uvijek govori otvoreno i bez uljepšavanja, navodno se već pohvalio svojim prijateljima u svom prepoznatljivom duhovitom stilu da će uskoro „imati holivudski osmijeh“.

Gradovi i opštine Vatra prijeti kućama kod Konjica

Iako se folk zvijezda za sada nije detaljnije oglašavala u javnosti povodom samog zahvata, Đani očigledno smatra da je ulaganje u sopstveno zdravlje i samopouzdanje vrijedno svakog dinara. S obzirom na to da pjevač gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, novi zubi će mu znatno olakšati posao i nastupe pred kamerama.

Očekuje se da će se Đani na predstojećim koncertima pojaviti sa potpuno novim osmijehom, spreman za novu uspješnu sezonu veselja.

Podsjećamo, Đani je nedavno objavio fotografiju na Instagramu na kojoj je pokazao da je ostao bez prednjeg zuba.

(Kurir)