Trudnu suprugu izbo nožem, pa pobjegao: Policija traga za napadačem

Autor:ATV redakcija
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Trudnica S. Đ. (30) iz Mladenovca izbodena je nožem rano jutros, a sumnja se da ju je napao suprug D. S.
Prema saznanjima Telegrafa, on je sa nožem izašao iz automobila i napao ženu, nakon čega je napustio lice mjesta.
Prema nezvaničnim informacijama, uprkos težini povreda i činjenici da je u pitanju trudnica, S. Đ. je van životne opasnosti, a rane koje je zadobila su površinske.
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Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mjesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene okolnosti napada, dok se za napadačem, kako je za sada poznato, traga.
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