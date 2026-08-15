Ruske trupe napale su skladišta i brodove koji su prevozili zalihe za ukrajinske oružane snage u lukama u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Među pogođenim ciljevima su:

skladište goriva u luci Južni;

patrolni čamac koji prati brodove koji prevoze vojni teret i skladište sa opremom u luci Odesa ;

Infrastruktura za skladištenje i transport goriva za ukrajinske oružane snage u luci Izmail.

"Za razliku od svog neprijatelja, ruska vojska udara isključivo po vojnim ciljevima i sposobna je da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na cijeloj ukrajinskoj teritoriji", navodi ministarstvo.

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Kako je objasnio ambasador Rodion Mirošnik iz Ministarstva spoljnih poslova, ukrajinske oružane snage koriste morski put kao kanal za isporuku oružja 24/7.

On je naveo da je približno 8.000 brodova koji prevoze vojni teret prošlo kroz luke u Odesi u posljednje tri godine, što objašnjava napade na ove ciljeve.