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Rusi objavili spisak meta

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 15:23

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Погођено складиште у Украјини
Foto: Screenshot / X

Ruske trupe napale su skladišta i brodove koji su prevozili zalihe za ukrajinske oružane snage u lukama u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Među pogođenim ciljevima su:

  • skladište goriva u luci Južni;
  • patrolni čamac koji prati brodove koji prevoze vojni teret i skladište sa opremom u luci Odesa ;
  • Infrastruktura za skladištenje i transport goriva za ukrajinske oružane snage u luci Izmail.

"Za razliku od svog neprijatelja, ruska vojska udara isključivo po vojnim ciljevima i sposobna je da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na cijeloj ukrajinskoj teritoriji", navodi ministarstvo.

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Kako je objasnio ambasador Rodion Mirošnik iz Ministarstva spoljnih poslova, ukrajinske oružane snage koriste morski put kao kanal za isporuku oružja 24/7.

On je naveo da je približno 8.000 brodova koji prevoze vojni teret prošlo kroz luke u Odesi u posljednje tri godine, što objašnjava napade na ove ciljeve.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

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