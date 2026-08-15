Rusi objavili spisak meta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ruske trupe napale su skladišta i brodove koji su prevozili zalihe za ukrajinske oružane snage u lukama u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Među pogođenim ciljevima su:
"Za razliku od svog neprijatelja, ruska vojska udara isključivo po vojnim ciljevima i sposobna je da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na cijeloj ukrajinskoj teritoriji", navodi ministarstvo.
Hronika
Detalji tragedije u Srpskoj: Poginuo poznati automobilista
Kako je objasnio ambasador Rodion Mirošnik iz Ministarstva spoljnih poslova, ukrajinske oružane snage koriste morski put kao kanal za isporuku oružja 24/7.
On je naveo da je približno 8.000 brodova koji prevoze vojni teret prošlo kroz luke u Odesi u posljednje tri godine, što objašnjava napade na ove ciljeve.
Russia launched a significant air offensive on Ukraine, deploying 133 drones and missiles. While 111 were intercepted, impacts were reported in 15 areas, with injuries in Odesa. What are the implications for civilians and the broader conflict? #Russia #Ukraine #Military pic.twitter.com/nj0RrgZLcq— Blindspot News (@BlindspotNewsTV) August 15, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
17 h0
Svijet
18 h0
Svijet
19 h0
Svijet
20 h0
Najnovije
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Trenutno na programu