Vlada: Poboljšan kreditni rejting Srpske

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Međunarodna rejting agencija "Standard end purs" u najnovijem izvještaju poboljšala je izglede kreditnog rejtinga Republike Srpske na "B stabilan", saopštila je Vlada Srpske.

Republika Srpska prepoznata je na međunarodnom finansijskom tržištu kao kredibilan emitent sposoban da uredno izvršava svoje finansijske obaveze. "Sve ovo omogućava da Republika Srpska i dalje jača svoju poziciju na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike, očuvanje finansijske stabilnosti i dalje jačanje pozicije na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu", saopšteno je na "Instagram" profilu Vlade Srpske. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Vlada Republike Srpske (@vlada_srpske)

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