Vlada: Poboljšan kreditni rejting Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:4
Međunarodna rejting agencija "Standard end purs" u najnovijem izvještaju poboljšala je izglede kreditnog rejtinga Republike Srpske na "B stabilan", saopštila je Vlada Srpske.
Republika Srpska prepoznata je na međunarodnom finansijskom tržištu kao kredibilan emitent sposoban da uredno izvršava svoje finansijske obaveze.
"Sve ovo omogućava da Republika Srpska i dalje jača svoju poziciju na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike, očuvanje finansijske stabilnosti i dalje jačanje pozicije na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu", saopšteno je na "Instagram" profilu Vlade Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
14 h7
Republika Srpska
15 h7
Republika Srpska
19 h32
Republika Srpska
22 h8
Najnovije
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Trenutno na programu