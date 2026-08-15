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Stevandić: Spomenko Gostić je zavjet čiste duše Srpske

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 14:50

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предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV

Povodom rođendana Spomenka Gostića, Nenad Stevandić poručio je da najmlađi poginuli borac VRS nije bio samo dječak, već zavjet čiste duše Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je danas da najmlađi odlikovani poginuli borac Vojske Republike Srpske Spomenko Gostić, nije bio samo dječak, već zavjet čiste duše Srpske.

"Dok gledamo svoju djecu i želimo da rat ne dožive, vaspitavamo ih da budu uporni i vole svoju zemlju kao Spomenko. Vidjeće nas Spomenkovo lijepo i zabrinuto lice sve", objavio je na "Iksu" Stevandić.

Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.

Nakon što je u ratu ostao sam, Spomenko se pridružio vojsci, gdje je prvo bio kurir, da bi kasnije razvozio hranu vojnicima.

Nekoliko mjeseci prije pogibije naišao je na minu dok je konjskom zapregom razvozio hranu po liniji, kada je i lakše ranjen.

Kasnije je otišao kod artiljeraca, gdje je i okončao svoj mladi život.

Mladi heroj sa Ozrena dobio je spomen-bistu u Doboju koja je 20. marta 2014. godine postavljena u porti Spomen-hrama Rođenja Presvete Bogorodice.

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Nenad Stevandić

Spomenko Gostić

Republika Srpska

Vojska Republike Srpske

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