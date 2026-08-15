Pucnjava na Univerzitetu, povrijeđeno najmanje pet osoba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najmanje pet osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila danas na Državnom univerzitetu Virginije, a jedna osoba je u kritičnom stanju.
U saopštenju Univerziteta i policije saopšteno je da se pucnjava dogodila u 1.28 časova ujutru po lokalnom vremenu, kao i da je u njoj učestvovalo više odoba, prenosi Foks njuz.
Ekonomija
Svijetu prijeti nova opasnost iz Crnog mora
Svi povrijeđeni prebačeni su u lokalne bolnice i sem jedne osobe koja je u kritičnom stanju, ostali povrijeđeni imaju lakše povrede.
Policija je navele i da se pucnjava dogodila u blizini školskog studentskog stambenog kompleksa Quad Annexes.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Trenutno na programu