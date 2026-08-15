Pucnjava na Univerzitetu, povrijeđeno najmanje pet osoba

Najmanje pet osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila danas na Državnom univerzitetu Virginije, a jedna osoba je u kritičnom stanju.

U saopštenju Univerziteta i policije saopšteno je da se pucnjava dogodila u 1.28 časova ujutru po lokalnom vremenu, kao i da je u njoj učestvovalo više odoba, prenosi Foks njuz.

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Svi povrijeđeni prebačeni su u lokalne bolnice i sem jedne osobe koja je u kritičnom stanju, ostali povrijeđeni imaju lakše povrede.

Policija je navele i da se pucnjava dogodila u blizini školskog studentskog stambenog kompleksa Quad Annexes.

(Tanjug)