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Novi snažan zemljotres u Indoneziji: Raste broj žrtava

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 15:40

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Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Još jedan zemljotres, magnitude 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je provinciju Sjeverna Sumatra na zapadu Indonezije, sa epicentrom na dubini od 173 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres je zabilježen osam kilometara zapadno od grada Pematangsijantara, koji ima 209.000 stanovnika.

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Sinoć se zemljotres magnitude 7,7 stepeni dogodio u blizini indonezijskog ostrva Flores.

Prema posljednjim podacima, poginulo je 38 osoba.

(Srna)

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Zemljotres

Indonezija

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