Novi snažan zemljotres u Indoneziji: Raste broj žrtava

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Foto: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Još jedan zemljotres, magnitude 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je provinciju Sjeverna Sumatra na zapadu Indonezije, sa epicentrom na dubini od 173 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres je zabilježen osam kilometara zapadno od grada Pematangsijantara, koji ima 209.000 stanovnika. Svijet U Grčkoj crveno upozorenje zbog opasnosti od širenja šumskih požara Sinoć se zemljotres magnitude 7,7 stepeni dogodio u blizini indonezijskog ostrva Flores. Prema posljednjim podacima, poginulo je 38 osoba. (Srna)

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