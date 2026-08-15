Novi snažan zemljotres u Indoneziji: Raste broj žrtava

Autor:ATV redakcija
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Još jedan zemljotres, magnitude 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je provinciju Sjeverna Sumatra na zapadu Indonezije, sa epicentrom na dubini od 173 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Zemljotres je zabilježen osam kilometara zapadno od grada Pematangsijantara, koji ima 209.000 stanovnika.
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Sinoć se zemljotres magnitude 7,7 stepeni dogodio u blizini indonezijskog ostrva Flores.
Prema posljednjim podacima, poginulo je 38 osoba.
(Srna)
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