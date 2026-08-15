Stabilnija situacija na požarištima u Nevesinju

Situacija na požarištima u Nevesinju je stabilnije u odnosu na prethodne dane, izjavio danas Srni načelnik opštine Milenko Avdalović.

"Jedan helikopter gasi požar na planini Crvanj i tu se situacija nastoji držati pod kontrolom, kako se vatra ne bi približila selima u podnožju planine", dodao je on.

Avdalović navodi da su tokom dana bili aktivni požari u selima Koleško i Drežanj ali da su stavljeni pod kontrolu.

Zbog požara koji je zahvatio nekoliko sela u Nevesinju, u srijedu, 12. avgusta, proglašena je vanredna situacija u dijelu opštine.