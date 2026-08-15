Vatra prijeti kućama kod Konjica

Šumski požar na području Konjica i dalje je izuzetno aktivan, a najkritičnija situacija je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naselju Brđani, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Tokom protekle noći u 1.42 časa ponovo je aktiviran požar na Živašnici, ali su ga pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic brzom intervencijom ugasili u 3.05 časova.

Požar se i dalje širi zbog visoke temperature vazduha, vjetra i izuzetno teške konfiguracije terena, što otežava gašenje sa zemlje.

Danas je ponovo aktiviran i požar iznad zaseoka Golubić prema mjestu Džepi.

Kao ispomoć konjičkim vatrogascima, pripadnicima Šumarstva "Prenj", Gorskoj službi spasavanja "Prenj" i GSS Konjic, mještanima i lovcima, na teren je stigla Profesionalna vatrogasna jedinica Vogošća sa tri vozila i osam vatrogasaca, koji su raspoređeni na gašenju desnog kraka požara prema Džepima.

Podršku sa zemlje nastavljaju da pružaju i pripadnici Federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite sa tri terenska vozila i cisternama.

Juče je fokus gašenja bio na zaštiti naselja Brđani, pri čemu je helikopter Oružanih snaga BiH u dva navrata izvršio ukupno 14 preleta, čije se angažovanje očekuje i danas.

Situacija na drugom aktivnom požarištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, na području opštine Neum, znatno je povoljnija.

Požar između sela Glumina i Lastve je lokalizovan i zaustavljeno je širenje vatre prema Glumini, dok je na pojedinim mjestima požar i dalje aktivan.

Zbog velike površine zahvaćene požarom, vatrogasci su i dalje na terenu, a materijalna dobra nisu ugrožena.

Na području Mostara i Čapljine u protekla 24 časa vatrogasci su imali desetak intervencija, prenosi Srna.