Vatra prijeti kućama kod Konjica

Autor:ATV redakcija
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Šumski požar na području Konjica i dalje je izuzetno aktivan, a najkritičnija situacija je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naselju Brđani, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Tokom protekle noći u 1.42 časa ponovo je aktiviran požar na Živašnici, ali su ga pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic brzom intervencijom ugasili u 3.05 časova.
Požar se i dalje širi zbog visoke temperature vazduha, vjetra i izuzetno teške konfiguracije terena, što otežava gašenje sa zemlje.
Danas je ponovo aktiviran i požar iznad zaseoka Golubić prema mjestu Džepi.
Kao ispomoć konjičkim vatrogascima, pripadnicima Šumarstva "Prenj", Gorskoj službi spasavanja "Prenj" i GSS Konjic, mještanima i lovcima, na teren je stigla Profesionalna vatrogasna jedinica Vogošća sa tri vozila i osam vatrogasaca, koji su raspoređeni na gašenju desnog kraka požara prema Džepima.
Podršku sa zemlje nastavljaju da pružaju i pripadnici Federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite sa tri terenska vozila i cisternama.
Juče je fokus gašenja bio na zaštiti naselja Brđani, pri čemu je helikopter Oružanih snaga BiH u dva navrata izvršio ukupno 14 preleta, čije se angažovanje očekuje i danas.
Situacija na drugom aktivnom požarištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, na području opštine Neum, znatno je povoljnija.
Požar između sela Glumina i Lastve je lokalizovan i zaustavljeno je širenje vatre prema Glumini, dok je na pojedinim mjestima požar i dalje aktivan.
Zbog velike površine zahvaćene požarom, vatrogasci su i dalje na terenu, a materijalna dobra nisu ugrožena.
Na području Mostara i Čapljine u protekla 24 časa vatrogasci su imali desetak intervencija, prenosi Srna.
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