Vatra se približila seli Humčani, ekipe na terenu

Trenutno su na terenu ekipe koje se bore sa vatrenom stihijom.

Podsjećamo, načelnim opštine Nevesinje Milenko Avdalović je rekao da bi danas trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija duga 150 do 200 metara iznad kuća.

Podsjetio je da su na požarištima na području ove opštine dejstvovali vatrogasci, uz pomoć kolega iz Trebinja i Gacka, helikopter i pripadnici Oružanih snaga BiH koji su se popodne priključili akciji gašenja.