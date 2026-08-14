Logo

Vatra se približila seli Humčani, ekipe na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 13:04

Komentari:

0
Ватра се приближила сели Хумчани, екипе на терену
Foto: ATV

Vatra se približila seli Humčani u opštini Nevesinje, javlja reporter ATV-a.

Trenutno su na terenu ekipe koje se bore sa vatrenom stihijom.

Podsjećamo, načelnim opštine Nevesinje Milenko Avdalović je rekao da bi danas trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija duga 150 do 200 metara iznad kuća.

Podsjetio je da su na požarištima na području ove opštine dejstvovali vatrogasci, uz pomoć kolega iz Trebinja i Gacka, helikopter i pripadnici Oružanih snaga BiH koji su se popodne priključili akciji gašenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nevesinje

požar

vatra

Komentari (0)

Više iz rubrike

Минић: За изградњу вртића у Бијељини обезбиједили смо 800.000 КМ

Gradovi i opštine

Minić: Za izgradnju vrtića u Bijeljini obezbijedili smo 800.000 KM

7 h

0
Посао

Gradovi i opštine

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

23 h

0
Замјеник градоначелника Источног Сарајева Александар Шкобо борави у вишедневној посјети Нижњем Новгороду поводом обиљежавања 805 година његовог постојања.

Gradovi i opštine

Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

1 d

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Gradovi i opštine

Kod Mostara izbio novi požar, vatrogascima pomažu i mještani

1 d

0

  • Najnovije

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima