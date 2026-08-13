Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

Istočno Sarajevo i Nižnji Novgorod imaju širok prostor za jačanje saradnje, a poseban potencijal predstavlja nedavno uspostavljeno pobratimstvo, rekao je zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Aleksandar Škobo.

Škobo, koji boravi u višednevnoj posjeti Nižnjem Novgorodu povodom obilježavanja 805 godina njegovog postojanja, danas je pozdravio domaćine na Međunarodnom forumu "Gradovi pobratimi i partneri", saopšteno je iz Gradske uprave Istočno Sarajevo.

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On je istakao da mu je velika čast i privilegija da u ime Istočnog Sarajeva, njegovog rukovodstva i građana čestita veliki jubilej gradu Nižnjem Novgorodu.

"Istorija vašeg grada, bogata duhovnošću, kulturom i industrijskim napretkom, predstavlja inspiraciju i dokaz kako se tradicija i moderni razvoj prožimaju na najbolji mogući način", rekao je Škobo.

Učesnicima Foruma predstavio je Istočno Sarajevo kao grad koji baštini tradiciju i kulturu sarajevskih Srba i koji je duboko povezan sa istorijskim i kulturnim korijenima srpskog naroda.

"Za istorijski veoma kratak period uspjeli smo da uradimo mnogo toga, tako da se danas možemo pohvaliti da smo moderan univerzitetski grad sa svim potrebnim sadržajima, urbanim cjelinama, obrazovnim, bezbjednosnim, kulturnim i ostalim institucijama i pozitivnim demografskim kretanjima", naveo je Škobo.

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Prema njegovim riječima, prostor za saradnju dva grada postoji u brojnim oblastima - od razmjene iskustava u upravljanju gradskim sistemima, preko saradnje univerziteta i privrednika, do zajedničke kulturne i turističke promocije.

Škobo će sutra razgovarati sa gradonačelnikom Nižnjeg Novgoroda Jurijem Šalabajevim i članovima delegacija gradova pobratima, a potom će posjetiti Međunarodni sajam narodnih i umjetničkih zanata i primijenjene umjetnosti.

Istočno Sarajevo i Nižnji Novgorod zvanično su postali gradovi pobratimi u avgustu prošle godine, kada su sporazum potpisali gradonačelnici Ljubiša Ćosić i Jurij Šalabajev.

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Tada je istaknuto da sporazum nije samo formalnost, već potvrda istorijskih, kulturnih i duhovnih veza srpskog i ruskog naroda.

(Srna)