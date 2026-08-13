Fočanskim poljoprivrednicima 45.500 KM za nabavku mehanizacije

Za 25 fočanskih poljoprivrednika Grad Foča uplatio je 45.500 KM kao podsticaj za nabavku mehanizacije. Za komercijalna gazdinstva podsticaj iznosi 30 odsto od cijene željene mašine dok se za nekomercijalna isplaćuje 15 odsto

Sredstva za nabavku mehanizacije poljoprivrednicima će biti uplaćena već danas. Korisnici zadovoljni i naglašavaju korektan odnos i razumijevanje od strane gradske uprave.

Milija Radović iz Šadića kod Tjentišta bavi se proizvodnjom mlijeka. Posjeduje farmu sa 16 krava i nabavlja mehanizaciju za prikupljanje sijena.

„Ove godine sam imao potrebu za manjom kosačicom koju sam nabavio jer su tereni brdski i mnogo lakše je s njom raditi i pripremiti stočna hrana. Svaka pomoć od Grada i republičke vlasti je dobrodošla. Otkako se bavim poljoprivrednom proizvodnjom lokalna uprava je bila korektna i izašla u susret“, rekao je Radović.

I za Momčila Božovića iz Čelebića koji se bavi stočarstvom podsticaj je dobrodošao.

„Imam šest krava, nekoliko junadi i konkurisao sam za traktor koji sam platio 27.500 KM. Prije tri godine sam počeo da se bavim ovim poslom i planiram sa sinom da proširim proizvodnju i vidjećemo kako će ići“, kaže Božović.

Lokalna uprava godinama pomaže gazdinstva kroz podsticaje za mehanizaciju i druge potrebe. Gradonačelnika Foče Milana Vukadinovića raduje činjenica da sve više poljoprivrednika konkuriše na javne pozive.

„Krajem godine uradićemo novi pravilnik koji će biti prilagođen za sve njihove potrebe i želim da oni to kreiraju i usklade sa svojim potrebama u mehanizaciji i priključcima. Naša seoska domaćinstva su mahom u brdovitim predjelima, nije ravnica i mehanizacija mora da se prilagodi tome. Naš odsjek za poljoprivredu će maksimalno uvažiti sve njihove zahtjeve“, poručuje Vukadinović.

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Predstavnicima gradske uprave poljoprivredni proizvođači iznijeli su probleme sa kojima se najčešće susreću.

„Najveći problem je plasman njihovih proizvoda, sitnih i krupnih stočnih grla. Imali su i veliki broj šteta gdje smo ekspresno izašli na teren i pomogli da barem dio toga nadoknadimo, naravno nismo u mogućnosti sve. Do kraja godine obavićemo niz javnih rasprava i najavljujem drastično povećanje podsticaja. Želimo da uvežemo naš turizam sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Sagledaćemo mogućnost da naši rafteri i ugostitelji od njih otkupljuju proizvode, jer su mnogo kvalitetniji od onih koje nude neki prodajni lanci iz inostranstva. Probaćemo da približimo stavove svih strana“, najavio je Vukadinović.

Svi dosadašnji podsticaji gradske uprave biće i dalje na snazi i, kako najavljuje gradonačelnik, vrste pomoći fočanskim poljoprivrednicima biće proširene i povećane.

(radio foča)