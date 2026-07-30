Vukadinović obišao Zavait: Ulaganja u infrastrukturu, vjerske objekte i razvoj turizma

U fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait u toku je više građevinskih projekata, i to adaptacija bivše škole u upravnu zgradu Parka prirode "Tara", izgradnja pravoslavne crkve, a počelo je i asfaltiranje regionalnog puta.

Radovi se finansiraju iz gradskog i republičkog budžeta, a i mještani i Gradska uprava vjeruju da je ovo novi početak za ovaj dugo vremena zapostavljeni kraj na živopisnom platou kanjona Tare.

Za prvu fazu adaptacije zgrade škole u upravnu zgradu Parka prirode "Tara", Gradska uprava izdvojila je 120.000 KM maraka.

Istovremeno, sredstvima koja su obezbijedile nadležne republičke institucije, asfaltira se pet kilometara puta od Zavaita prema Foči i uređuje plato sa sportskim igralištem u centru sela.

Mještanin Zavaita Slaviša Baucalo kao stolarski majstor predvodi radove na rekonstrukciji krova nekadašnje škole. Kaže da kraj radova očekuje za 15 dana.

Područje mjesne zajednice Zavait trenutno naseljava tridesetak domaćinstava, a ljeti ih bude oko stotinu.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Vukola Sekulović kaže da će radovi izmijeniti sliku Zavaita, prije svega u turističkom smislu.

"Ovo je prvi put da možemo reći da smo zadovoljni i da se krenulo u jednoj pozitivnoj energiji. U selu se prave i vikendice, prave se i obnavljaju kuće, na svojoj očevini i đedovini obnavljaju ih unuci i sinovi, a ima ih i koji traže da kupe", priča Sekulović.

Gradnja Crkve Svete Nedelje u Zavaitu počela je na jesen 2023. godine, a u ovoj godini završeno je njeno pokrivanje.

Crkva se gradi prilozima vjernika i uz pomoć Gradske uprave, a u pomoć su priskočile i republičke institucije, koje su za završetak radova obezbijedile 200.000 KM.

Paroh Miloš Janjić kaže da narednih dana predstoji unutrašnje malterisanje, postavljanje stolarije, a zatim i vanjske fasade, te uređenje porte.

Očekuje da do 15. septembra crkva u potpunosti biti završena.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović ističe da je ovo istorijski trenutak za Zavait, Meštrevac i Čelebiće i da se ovim radovima ostvaruje zamisao o zaživljavanju Parka prirode "Tara", koji će dosta toga promijeniti u ovom dugo vremena zapostavljenom području.

"Doveli smo vodu za crkvu, kompletan plato biće asfaltiran, zgradu bivše škole potpuno ćemo rekonstruisati, a za potrebe razvoja turizma probićemo puteve prema kanjonu rijeke Tare da bismo ovim vrijednim domaćinima omogućili da se bave turizmom", navodi Vukadinović koji je danas obišao radove.

Grad će, dodao je, razmotriti mogućnosti da osmisli javni poziv za domaćinstva koja žele da obnove svoja ognjišta i da se bave turizmom na ovom platou.

Prema njegovim riječima, pored Gradske uprave i republičkih institucija, veliku podršku i pomoć oživljavanju Zavaita pružio je i predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz tog kraja.