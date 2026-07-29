Počela izgradnja obaloutvrde u Karakaju kod Zvornika

Vode Srpske i Vlada Republike Srpske na zahtjev gradonačelnika Zvornika mapirali su ovo područje kao jedno od onih koje hitno treba zaštititi imajući u vidu istoriju plavljenja ovog područja.

U narednom periodu ubrzano će se raditi kako bi stanovnici ovog naselja mogli bezbjedno da čekaju jesen i zimu bez bojazni od poplava.

Svaka jača kiša izazivala je strah kod stanovnika u priobalju rijeke Drine, a svaki veći vodostaj rijeke i strah od novih poplava. Izgradnja obaloutvrde na ovom području bila je i neophodna i hitna mjera da se zaštiti i stanovništvo i materijalna dobra kažu u Zvorniku.

"Svjedoci ste da smo početkom ove godine, usljed visokog vodostaja rijeke Drine, imali plavljenje u naselju Terminal u MZ Karakaj, i tada smo hitno intervenisali, pozvali Vladu Republike Srpske, pozvali Vode koji su imali razumijevanja za naš zahtjev i izdvojili novčana sredstva u iznosu nešto više od pet miliona konvertibilnih maraka, raspisali tender, izabrali izvođača. Evo, prije par dana počeli su radovi u tom naselju, tako da u narednom periodu, nakon završetka radova, konačno i to naselje i tih, da kažem, nekih pedeset ili šezdeset domaćinstva koji su vrlo često na udaru, kad dođe do malo višeg vodostaja rijeke Drine, u budućem periodu biće, sigurni i zaštićeni", rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Na području Zvornika stanovništvo je često imalo probleme zbog visokog vodostaja rijeka Hoče i Sapne. U proteklom periodu, zahvaljujući Vladi Republike Srpske i Vodama Republike Srpske, rađeno je na uređenju korita ovih rijeka kako bi se opasnost od izlivanja rijeka smanjila na minimum.

"Isto tako smo situaciji bili u sličnom periodu kada su bile poplave u Prijedoru. Nakon toga je bilo problema na području Zvornika. Tu Javna ustanova Vode Srpske provodi izgradnju dodatnog nasipa. U prethodnom periodu je regulisana rijeka Hoča i ostao je taj jedan pojas koji još treba da se zaštiti", istakao je iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Milan Gavrić.

"Kada je u pitanju grad Zvornik, mi smo završili radove kada je u pitanju regulacija rijeke Hoče i ti radovi bili oko dva miliona i četiri stotine hiljada konvertibilnih maraka. I u ovoj godini mi radimo, već je potpisan ugovor sa izvođačem radova kada je u pitanju izgradnja nasipa u tom naselju, naselju Terminal u mjesnoj zajednici Karakaj. To je takođe gradska uprava Zvornika insistirala i tražila", izjavio je direktor JU „Vode Srpske“ Miroslav Milovanović.

Za radove na ovim lokacijama u Zvorniku izdvojeno je 5 148.000 KM. Dio je ovo šireg spektra ulaganja u vodotokove u RS, sanaciji, proširenju, čišćenju kako bi se na kritičnim lokacijama pojačale mjere zaštite od poplava.