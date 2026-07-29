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Centar za socijalni rad Bijeljina nabavio TOBI komunikator za djecu sa poteškoćama

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:36

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ТОБИ комуникатор Центар за дјецу са потешкоћама Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju pri CSR Bijeljina dobio savremeno asistivno sredstvo – TOBI komunikator, poručuju ispred Centra.

Ovaj uređaj predstavlja značajan iskorak u unapređenju kvaliteta usluga koje Centar pruža, te doprinosi stvaranju inkluzivnijeg i pristupačnijeg okruženja za djecu i mlade.

Центар за социјални рад Бијељина
Centar za socijalni rad Bijeljina

TOBI komunikator omogućava djeci sa poteškoćama u govornoj komunikaciji da na jednostavniji i funkcionalniji način izraze svoje misli, potrebe, želje i osjećanja. Na taj način se podstiče njihova veća samostalnost, razvoj komunikacijskih vještina, kao i aktivnije učešće u svakodnevnim aktivnostima, procesima učenja i socijalnim interakcijama.

Uvođenje ovog sredstva predstavlja važan korak u daljem unapređenju usluga Centra, sa jasnim ciljem – da svako dijete ima mogućnost da bude saslušano, razumijevano i podržano u skladu sa svojim individualnim potencijalima.

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Bijeljina

djeca sa poteškoćama u razvoju

TOBI komunikator

Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju

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